Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini

Zbog održavanja sportske manifestacije, još danas od 7 do 19 sati obustavljen je saobraćaj za sva vozila, osim autobusa, na magistralnoj cesti Jajce – Banja Luka, u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Kao alternativni pravci koriste se relacije Banja Luka – Čađavica – Mrkonjić Grad i Crna Rijeka – Mrkonjić Grad.

Na magistralnim cestama Dobro Polje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za teretna vozila iznad 3,5 tone i dalje obustavljen.

Zbog sanacije kolovoza zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj – Lašva, u dužini od tri kilometra, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog redovnog servisiranja tunela Hercegovina zatvorena je lijeva tunelska cijev u smjeru Bijača – Počitelj, pa se saobraćaj odvija dvosmjerno drugom tunelskom cijevi.

Radovi su aktuelni i na dionicama A-1 Sarajevo sjever – Podlugovi, Sarajevo zapad – Lepenica i Bijača – Počitelj, na mostu Hercegovina, gdje je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog održavanja auto trke danas i sutra, 23. i 24. maja, od 10 do 17:30 sati bit će obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti R-442b-krak, od skretanja prema Bjelašnici sa regionalnog puta prema Dejčićima do parkinga ispred hotela Maršal.

Na magistralnoj cesti M-5, na dionici granični prelaz Izačić – Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, uz naizmjenično propuštanje.

Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila trenutno traju od 10 do 30 minuta. Iz BIHAMK-a podsjećaju da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška.

Zbog registracije putnika prema novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, EES, moguća su duža čekanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.