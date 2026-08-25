Koliko će koštati grijanje ove zime? Peleti, drva, struja, plin… cijene su paprene

Svako pretjerano podizanje cijena obit će se o glavu samim proizvođačima i može ugroziti naredne sezone.

Nakon velikih troškova za početak školske godine i jesenju pripremu, pred građanima Bosne i Hercegovine je novi udar na kućne budžete – nabavka ogrjeva.

Oni koji se nisu opskrbili tokom proljeća i ljeta, kada su energenti bili povoljniji, sada moraju računati na znatno više cijene.

Pelet, drva, struja, plin – šta god da koristite za grijanje, košta i ozbiljno će isprazniti novčanik. Koliko će koštati da ostanete topli ove zime?

Pelet pod pritiskom nedostatka sirovine

Cijena tone peleta na tržištu trenutno se kreće od 550 do 650 KM, dok na pojedinim prodajnim mjestima doseže i 800 KM.

Proizvođači ističu da potražnja ne jenjava, ali da najveći problem predstavlja nedostatak sirovine, piše Oslobođenje.ba.

„Proizvodnja teče i sve što se proizvede u prvoj smjeni već se na kraju dana utovaruje i ide direktno na tržište. Glavni problem nam je sirovina jer ne učestvujemo u njenoj direktnoj distribuciji iz šuma, pa smo prisiljeni snalaziti se na različite načine“, istakao je predsjednik Udruženja certificiranih proizvođača peleta u BiH Goran Ivanović.

On podsjeća da je još u aprilu upućen apel građanima da se na vrijeme opskrbe peletom.

Pretpostavlja se da je oko 70 posto građana već nabavilo pelet po tadašnjim, povoljnijim cijenama.

„Nadam se da ćemo u naredna dva mjeseca uspjeti pokriti i ostatak potražnje. Ipak, svako pretjerano podizanje cijena obit će se o glavu samim proizvođačima i može ugroziti naredne sezone“, kazao je Ivanović.

Metar drva i do 350 KM

Za one koji se griju na drva, izračuni su također bolni.

Cijena palete cijepanog drveta – bukve, graba ili hrasta – kreće se od 150 pa sve do 350 KM.

Cijena zavisi od dimenzija palete, stepena vlažnosti drveta, kao i toga da li je u cijenu uračunat prijevoz:

Manje palete (sirovo drvo): od 148 do 165 KM

(sirovo drvo): od 148 do 165 KM Manje palete (suho drvo): oko 195 KM

(suho drvo): oko 195 KM Veće palete: od 240 do 350 KM

I plin već poskupio

Ni domaćinstva koja se oslanjaju na plinsko grijanje nisu pošteđena.

Vlada FBiH odobrila je poskupljenje prirodnog plina od 14,42 posto zbog rasta nabavnih cijena Gazprom Exporta, uzrokovanog geopolitičkim potresima i rastom cijena nafte i plina na svjetskom tržištu.

Ako ste prošle godine tokom zimskih mjeseci dobijali račun za plin od 200 do 250 KM, ove ćete zime za isti mjesec plaćati najmanje 60 KM više, upozorava energetski stručnjak Almir Bečarević.