Prevoznici najavili protest: Izlaze na ulicu sa porodicama i zaposlenima

Bh. prevoznici okupiće se u ponedjeljak, 31. avgusta, ispred Parlamentarne skupštine BiH, odakle će se zajedno sa porodicama uputiti u protestnu šetnju do zgrade Delegacije Evropske unije u Sarajevu, kako bi skrenuli pažnju na goruće probleme sa kojima se suočavaju.

Nikola Brković, član Konzorcijuma “Logistika BiH”, kazao je za „Nezavisne novine“ da je riječ o regionalnom protestu na kojem će učestvovati prevoznici iz zemalja Zapadnog Balkana.

“Ovo je regionalni protest. Prevoznici iz zemalja Zapadnog Balkana, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i BiH, svako u svojoj zemlji okupiće se ispred Evropskih komisja u periodu od 12 do 14 časova. Doći će i sa porodicama, zaposlenima i vlasnicima firmi kako bismo zajedno ukazali na probleme sa kojima se suočavamo”, kazao je Brković.

Kako je rekao, prevoznici očekuju da će nadležnima uputiti jasnu poruku i još jednom zatražiti ispunjavanje svojih zahtjeva.

“Prvo ćemo poslati poruku da ne odustajemo od svojih zahtjeva. Ukoliko ne naiđemo na razumijevanje i ukoliko naši zahtjevi ne budu ispunjeni, naredna odluka biće blokada svih graničnih prelaza, kao što je to bilo u januaru ove godine”, upozorio je Brković.

Na pitanje da li očekuje da će nadležni reagovati i ispuniti zahtjeve prevoznika, Brković je rekao da nije optimista.

“Mislim da neće. Da su htjeli, ispunili bi nam zahtjeve i ranije”, kazao je on.

Kako je pojasnio, situacija je za mnoge prevozničke kompanije postala veoma teška i pojedine firme bi, ukoliko se problemi ne riješe, mogle biti prinuđene da obustave rad.

“Mnoge firme će morati stati sa radom ukoliko se ovakva situacija nastavi”zaključio je Brković.

Podsjetimo, Evropska komisija još uvijek nije ponudila rješenje za ukidanje ograničenja boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u Šengenskoj zoni.

Profesionalni vozači, koji u Šengen ulaze isključivo radi međunarodne transportne operacije i trgovine, i dalje se tretiraju kao obični turisti. Zbog pravila 90/180 vozači dobijaju zabrane ulaska, a prevoznici ostaju bez radne snage.

“To pravilo 90/180 je prvenstveno napravljeno da suzbije rad na crno. Mi moramo tražiti alternativnu zamjenu, tj. drugog vozača. Zato što taj vozač kad ispuni svojih 90 dana, svjedoci smo da čak i ovih dana da su neki vozači dobijali zabrane ulaska u Šengen zonu narednih 90 dana”, rekao je ranije Brković.

IZVOR: NEZAVISNE