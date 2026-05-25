Ministar Delić pozvao je poslodavce da poštuju prava radnika i omoguće im korištenje slobodnih dana za obilježavanje Kurban-bajrama

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, povodom nastupajućeg Kurban-bajrama, podsjeća poslodavce u Federaciji Bosne i Hercegovine na zakonsku obavezu omogućavanja radnicima korištenja prava na odsustvo zbog obilježavanja vjerskih blagdana.

– Kurban-bajram ove godine pada u srijedu, 27. maja 2026. godine. U skladu sa Zakonom o radu Federacije BiH, radnici imaju pravo na odsustvo do četiri radna dana u toku jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja svojih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, pri čemu se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće. Pravo korištenja ovih dana ostvaruje se prema izboru radnika, odnosno u vrijeme vjerskih blagdana koje obilježavaju, a svi radnici koji do sada nisu iskoristili pravo na slobodne dane imaju mogućnost da ih koriste povodom Kurban-bajrama – navode u saopćenju Ministarstva.

Ovim povodom federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je poslodavce da poštuju prava radnika i omoguće im korištenje slobodnih dana za obilježavanje Kurban-bajrama.

– Pozivamo poslodavce na poštivanje prava radnika i omogućavanje korištenja slobodnih dana za obilježavanje Kurban-bajrama. Također, pozivamo poslodavce da, gdje god je to moguće, organizacijom rada i rasporeda smjena izađu u susret radnicima koji obilježavaju blagdan, uz očuvanje kontinuiteta poslovanja i međusobnog razumijevanja u radnom okruženju – poručio je ministar Delić.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike naglašava da je poštivanje prava radnika zakonska obaveza, ali i važan segment izgradnje kvalitetnih međuljudskih odnosa i dostojanstvenog radnog ambijenta.

– Svim građanima i radnicima koji obilježavaju Kurban-bajram Federalno ministarstvo rada i socijalne politike upućuje iskrene čestitke uz želje za zdravlje, mir, porodično zajedništvo i blagostanje – navode u saopćenju Ministarstva.