Od srijede nova pravila na cestama u BiH: Za neke prekršaje kazne i do 5.000 KM

Od 27. maja u Bosni i Hercegovini počinje primjena izmjena Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima, kojima se prvi put jasno definiše obijesna vožnja i uvode znatno strožije kazne za najopasnije prekršaje u saobraćaju.

Izmjene su objavljene u Službenom listu BiH 19. maja, a na snagu stupaju osmog dana od objave, odnosno u srijedu, 27. maja. Novim zakonskim rješenjem, koje se često naziva i “zakon o bahatoj vožnji”, predviđene su kazne koje u najtežim slučajevima mogu iznositi do 5.000 KM.

Obijesnom vožnjom smatrat će se postupanje vozača koje je u gruboj suprotnosti s pravilima saobraćaja i kojim se ozbiljno ugrožava sigurnost drugih učesnika. To uključuje, između ostalog, prolazak kroz crveno svjetlo dva ili više puta u razmaku od 20 minuta, prekoračenje brzine u naselju za više od 40 kilometara na sat, odnosno van naselja za više od 60 kilometara na sat.

Obijesna vožnja obuhvata i preticanje kolone vozila preko pune linije, vožnju s više od 1,50 g/kg alkohola u krvi, kao i upravljanje vozilom pod uticajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci.

Za ovaj prekršaj propisana je novčana kazna od 2.000 do 3.000 KM, uz zabranu upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest mjeseci i dva kaznena boda. Ukoliko obijesna vožnja izazove saobraćajnu nesreću, kazna će iznositi od 3.000 do 5.000 KM, uz zabranu vožnje od devet mjeseci i četiri kaznena boda.

Posebno stroga mjera odnosi se na vozače koji ponavljaju isti prekršaj. Policija će moći privremeno oduzeti vozilo na licu mjesta vozaču koji je zatečen u obijesnoj vožnji, ako je u prethodne dvije godine već pravosnažno kažnjen za isti prekršaj. Vozilo će se čuvati na lokaciji koju odredi policija do donošenja pravosnažnog sudskog rješenja.

Izmjene zakona donose i veće kazne za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa, kao i korištenje uređaja za ometanje radara i drugih sistema za evidentiranje prekršaja. Za ove prekršaje predviđene su kazne od 200 do 400 KM.

Ako zbog korištenja telefona, nevezivanja pojasa ili sličnog prekršaja dođe do saobraćajne nesreće, kazna će iznositi od 400 do 2.000 KM, uz mogućnost zabrane upravljanja vozilom od jednog do šest mjeseci i dva kaznena boda.

Novim izmjenama definisano je i ometanje saobraćaja, kao radnja kojom se drugi učesnik suprotno propisima prisiljava na promjenu načina učešća u saobraćaju, pri čemu nastaje neposredna opasnost od saobraćajne nesreće.

Primjena novih pravila počinje u srijedu, 27. maja, a iz policijskih struktura se očekuje da će od tog dana nove odredbe biti primjenjivane na putevima širom Bosne i Hercegovine.

