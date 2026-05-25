Za Bajram lijep i sunčan dan, ljetne temperature

Sunčano vrijeme uz visoke dnevne temperature obilježit će naredne dane u Bosni i Hercegovini.

U utorak, 26. maja bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar je slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stupnja.

Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost najavljeno je i u srijedu, 27. maja. U noći na četvrtak naoblačenje sa sjevera u Bosni će uvjetovati pljuskove. Vjetar je slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 34 stupnja.

U četvrtak, 28. maja bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima prolazni pljuskovi po Bosni, a u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi su mogući i po Hercegovini. Vjetar je slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 31 stupnja, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.