OGUS: Sinoć otvorena Međunarodna likovna kolonija

Sinoć je svečano otvorena Međunarodna likovna kolonija u okviru 49. manifestacije “Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti – OGUS 2026”.

“OGUS” je identitet našeg grada, tradicija koja traje gotovo pet decenija i prostor u kojem se susreću umjetnost, kultura, prijateljstvo i ljudi iz različitih sredina.

Upravo je likovna kolonija srce OGUS-a, koja je i ove godine okupila umjetnike i ljubitelje likovne umjetnosti, potvrđujući značaj kulture i umjetničkog stvaralaštva za naš grad.

Otvaranje je proteklo u znaku umjetnosti, druženja i razmjene kreativnih ideja, a umjetnici iz BiH i regiona će, svojim djelima obogatiti fundus galerije “OGUS-a”, koji je nastajao zahvaljujući generacijama umjetnika koji su, kroz ovu koloniju ostavili svoj trag u našem gradu, te fundus obogatili sa preko 800 umjetničkih djela.

Direktorica JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, ustanove koja je i ove godine tehnički organizator manifestacije, uz riječi dobrodošlice, izrazila je zadovoljstvo što, i ove godine pružaju gostoprimstvo umjetnicima koji svojim stvaralaštvom obogaćuju naš kulturni prostor. „ Likovna kolonija je prilika da umjetnost približimo građanima, ali i da Srebrenik bude mjesto susreta, inspiracije i stvaranja”.

Grad Srebrenik i gradonačelnik Adnan Bjelić, predsjednik Organizacionog odbora manifestacije, iz godine u godinu ulažu mnogo napora i sredstava kako bi ova Međunarodna manifestacija zablistala u pravom svjetlu, a Grad Srebrenik, kraljevski grad, upotpunio i obogatio kulturnu ponudu.

Predsjednica Upravnog odbora JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik Sanela Sarajlić je ovom prilikom poručila da je likovna kolonija vrijedan dio kulturnog programa OGUS-a i dokaz da naš grad prepoznaje značaj umjetnosti i umjetnika.

Otvaranjem 49. likovne kolonije još jednom je potvrđeno da Srebrenik živi kulturu, cijeni umjetnost i pruža prostor kreativnosti.

“OGUS 2026” – umjetnost koja povezuje, inspiriše i ostavlja trag već, po završetku ovogodišnje manifestacije, s ponosom ulazi u pripremu obilježavanja jubilarne 50. godišnjice” Otvorenog grada umjetnosti”.