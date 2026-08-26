Filmska krađa u Beogradu: Mladić iz BiH ukrao ranac sa 100.000 eura

Beogradska policija sumnjiči mladića P. M. iz Bosne i Hercegovine da je iz jedne kuće u glavnom gradu Srbije ukrao 100.000 eura, koji su se nalazili u ruksaku ispod kreveta.

Telegraf.rs saznaje da je policiji prijavljena nesvakidašnja i teška krađa u naselju Ugrinovci, gdje je, prema tvrdnjama vlasnika kuće, iz zaključane prostorije ukradena ogromna suma novca.

Slučaj je policiji prijavio vlasnik kuće. U prijavi je naveo da mu je sa sprata porodične kuće, iz zaključane sobe, ispod kreveta ukraden ruksak u kojem se nalazilo čak 100.000 eura.

Prema njegovim riječima, novac je posljednji put vidio prije tri dana.

Policijska patrola je po prijavi izašla na mjesto događaja i obavila uviđaj.

Isti medij navodi da je ono što je posebno privuklo pažnju inspektora činjenica da na vratima sobe, kao ni na samom objektu, nije bilo nikakvih tragova provale.

Ključ od prostorije u kojoj se nalazio skriveni novac, kako saznaje Telegraf, stajao je na „skrovitom“ mjestu – ispod tepiha ispred samih vrata. To ukazuje na mogućnost da je kradljivac tačno znao gdje se ključ nalazi.

Vlasnik kuće je tokom razgovora s policijom za ovu filmsku krađu osumnjičio mladića P. M., državljanina Bosne i Hercegovine, koji je kod njega bio angažovan kao radnik.

– P. M. je u subotu iznenada saopćio poslodavcu da mora hitno napustiti posao i vratiti se kući jer mu je, navodno, majka bolesna, piše Telegraf i dodaje:

– Brzom provjerom i operativnim radom beogradske policije utvrđeno je da je osumnjičeni mladić zaista napustio teritoriju Republike Srbije, i to 23. augusta, sat vremena iza ponoći, preko Graničnog prijelaza Mali Zvornik.

Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog slučaja, dok se u saradnji s nadležnim organima preduzimaju sve mjere na lociranju i pronalasku osumnjičenog radnika.