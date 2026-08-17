Servisne informacije: Vatrogasci gasili požar niskog rastinja

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj su 2 lica zadobila lakše tjelesne povrede, evidentirano je 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 102 pregleda i 4 kućne posjete, 1 pacijent je, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je požar niskog rastinja u Podorašju. Požar je lokalizovan i ugašen. Pored toga, Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je i 4 tehničke intervencije na dostavi pitke vode.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođena je jedna djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

VODOVOD – Korisnici gradskog vodovoa koji se snabdijevaju iz rezervoara Otava, bez vode su od 22:00 – 06:00 sati, svakog dana.

Zbog rekonstrukcije i sanacije ulica Maršala Tita i 25. novembra ova dionica bit će zatvorena za saobraćaj sve dok traju radovi, pa molimo građane za strpljenje i razumijevanje.