Helikopter OS BiH od jutros iznad Grahova, požar se i dalje širi

Helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros je ponovno angažiran na gašenju požara na području Bosanskog Grahova.

Kako je izjavio Marino Vidović iz Civilne zaštite Kantona 10, na terenu je angažirano između tridesetak ljudi, među kojima su pripadnici Civilne zaštite Bosansko Grahovo, djelatnici Šumarije Bosansko Grahovo i Kantonalne uprave za šume te pripadnici DVD-a Korita.

U pomoć na požarištu proteklih su dana izlazili i pripadnici DVD-a sv. Ana Lištani.

Dio ekipa izravno sudjeluje u gašenju, dok ostali rade na probijanju i uređenju pristupnih putova kako bi se spriječilo daljnje širenje vatre.

– Požarna linija veća je od 15 kilometara i stanje je vrlo nepovoljno – kazao je Vidović.

Prema njegovim riječima, požar se uglavnom širi prema istoku, odnosno u smjeru Troglava. Daljnji razvoj situacije ovisit će i o vjetru te drugim vremenskim uvjetima tijekom dana.

Požar se već danima gasi uz angažman zemaljskih i zračnih snaga, a proteklih dana na požarištu su djelovali helikopter Oružanih snaga BiH, protupožarni zrakoplovi Air Tractor te zračne snage Republike Hrvatske. Unatoč višednevnim naporima, požar se i dalje širi.

Fena/federalna.ba