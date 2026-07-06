Prilagođen Plan upisa u srednje škole TK 2026/2027

Prilagođen Plan upisa u srednje škole Tuzlanskog kantona za školsku 2026/2027. godinu usvojen je u skladu s iskazanim interesom učenika za stručna i praktična zanimanja.

Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke TK, a na osnovu analiza i zahtjeva srednjih škola, s ciljem usklađivanja upisne politike sa stvarnim interesom učenika i potrebama obrazovnog sistema.

Izmjenama Plana upisa predviđeno je povećanje broja odjeljenja za zanimanja za koja je iskazan veći interes učenika, dok su ukinuta odjeljenja za profile za koje nije bilo dovoljnog broja prijava.

U JU Mješovita srednja škola Doboj Istok planirano je jedno odjeljenje za zanimanje automehaničar-dijagnostičar sa 24 učenika, umjesto ranije planiranog odjeljenja za medicinska sestra-tehničar.

U JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla broj odjeljenja za automehaničar-dijagnostičar povećan je sa jednog na dva, odnosno sa 24 na 48 učenika, dok je ukinuto odjeljenje za zanimanje rukovalac mašinama za obradu metala.

U JU Mješovita srednja škola Tuzla broj odjeljenja za zanimanje frizer povećan je sa dva na tri odjeljenja, odnosno sa 48 na 72 učenika, dok je ukinuto odjeljenje za zanimanje krojač.

Iz Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke TK poručeno je da se ovim izmjenama nastavlja praksa usklađivanja obrazovne ponude sa interesima učenika i potrebama tržišta rada, s ciljem veće zapošljivosti i jačanja praktičnih kompetencija mladih.