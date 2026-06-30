U petak isplata penzija

U skladu sa Zakonom o MIO/PIO, penzije za juni bit će isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH u petak, 3. jula, saopćeno je iz Federalnog zavoda MIO/PIO.

Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 KM, zagarantovana 795,74 KM, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 KM.

Osnovica za obračun najniže penzije iz člana 81. stav 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o MIO (Službene novine Federacije BiH, broj 6/26), za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, iznosi 724,36 KM (651,05 + 11,26% = 724,36 KM).

Na osnovu navedenog:

– Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka a) – za manje od 20 godina penzijskog staža – 60 posto osnovice, iznosi 434,62 KM,

– Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka b) – za 20 i više, a manje od 25 godina penzijskog staža – 65 posto osnovice, iznosi 470,83 KM,

– Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka c) – za 25 i više, a manje od 30 godina penzijskog staža – 70 posto osnovice, iznosi 507,05 KM,

– Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka d) – za 30 i više, a manje od 35 godina penzijskog staža – 75 posto osnovice, iznosi 543,27 KM,

– Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka e) – za 35 i više, a manje od 40 godina penzijskog staža – 85 posto osnovice, iznosi 615,71 KM,

– Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka f) – za 40 i više godina penzijskog staža – 95 posto osnovice, iznosi 688,14 KM.

Invalidska i porodična penzija (iza aktivnog osiguranika), u smislu člana 81. stav 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, od 1. januara 2026. godine iznosi:

– Najniža invalidska penzija iznosi 651,92 KM,

– Najniža porodična penzija iznosi 651,92 KM.

Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 842,44 KM.

Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima (Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica te Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica), izmjenama navedenih propisa koje se primjenjuju od 1. januara 2026. godine, utvrđena je u iznosu od 666,76 KM.

Prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851,97 KM.

Penziju za juni primit će ukupno 470.291 korisnik, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 356,4 miliona KM.



(Vijesti.ba/FENA)