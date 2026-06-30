Vlada TK prilagodila upisnu politiku interesu učenika za stručna zanimanja

Vlada Tuzlanskog kantona u utorak je donijela Odluku o izmjenama Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026/2027. godinu. Izmjene su donesene nakon prvog upisnog roka, na prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke TK, a na osnovu zahtjeva srednjih škola koje su ukazale na potrebu usklađivanja upisne politike sa stvarnim interesom učenika.

Ono što posebno ohrabruje jeste izraženiji interes učenika za stručna, tehnička i praktična zanimanja, što predstavlja značajan iskorak u odnosu na ranije godine, kada su škole uglavnom iskazivale potrebu za povećanjem broja odjeljenja u medicinskoj struci. Ovakav trend pokazuje da učenici i roditelji sve više prepoznaju vrijednost zanimanja koja omogućavaju brže uključivanje na tržište rada, sticanje praktičnih vještina i zapošljivost nakon završetka srednje škole.

Odlukom se omogućava otvaranje dodatnih odjeljenja za zanimanja za koja je iskazan veći interes učenika, dok se planirana odjeljenja za zanimanja za koja nakon prvog upisnog roka nije bilo prijavljenih kandidata brišu iz Plana upisa.

Tako je u JU Mješovita srednja škola Doboj Istok planirano jedno odjeljenje za zanimanje automehaničar-dijagnostičar, sa 24 učenika, umjesto ranije planiranog odjeljenja za zanimanje medicinska sestra-tehničar. U JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla broj odjeljenja za zanimanje automehaničar-dijagnostičar povećava se sa jednog na dva odjeljenja, odnosno sa 24 na 48 učenika, dok se briše odjeljenje za zanimanje rukovalac mašinama za obradu metala, za koje se nije prijavio nijedan učenik. Također, u JU Mješovita srednja škola Tuzla broj odjeljenja za zanimanje frizer povećava se sa dva na tri odjeljenja, odnosno sa 48 na 72 učenika, dok se briše odjeljenje za zanimanje krojač, za koje nakon prvog upisnog roka nije bilo prijavljenih kandidata.

Na ovaj način Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK nastavljaju prilagođavati upisnu politiku interesu učenika, potrebama škola i zahtjevima tržišta rada. Istovremeno, ovakve izmjene potvrđuju opredjeljenje da se srednje obrazovanje razvija u pravcu većeg vrednovanja praktičnih znanja, tehničkih kompetencija i zanimanja koja imaju konkretnu primjenu u privredi i svakodnevnom životu.

Vlada Tuzlanskog kantona će i u narednom periodu nastaviti pratiti upisne trendove i, u saradnji sa školama i resornim ministarstvom, raditi na tome da obrazovni sistem bude fleksibilniji, racionalniji i bolje usklađen sa potrebama učenika i tržišta rada.