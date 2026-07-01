Tri gasne elektrane i novi gasovod do Tuzle: Veliki energetski projekt ulazi u završnu fazu

Federacija BiH je završila ključni dio zakonodavnog okvira u vezi s projektom Južne plinske interkonekcije i trenutno se radi na finalizaciji ugovora s investitorom, rekao je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.

– Donijeli smo izmjene i dopune Zakona o Južnoj interkonekciji. U zakon smo uvrstili ono što nam treba, ne samo gasovod od Hrvatske prema Hercegovini nego i gasovod od Kladnja do Tuzle. Pred nama je zaključenje ugovora. On je u potpuno završenoj fazi i trebao bi vrlo brzo biti spreman za potpisivanje – rekao je Lakić.

Objasnio je da postoje još dva pitanja koja treba riješiti prije potpune implementacije projekta.

Dva otvorena pitanja

– Imamo dva osnovna problema koja još uvijek ne možemo razriješiti. Jedno je pitanje državne imovine koja nam je potrebna za realizaciju projekta, a drugo je izrada nove studije izvodljivosti. Stara studija odnosila se samo na Južnu interkonekciju bez novih odvojaka koje smo ugradili u zakon i zbog protoka vremena više ne može biti osnov za ovaj ugovor – pojasnio je Lakić u emisiji Plenum na FTV-u.

Dodao je da će ugovor ipak biti potpisan, dok će se preostali elementi naknadno definisati kroz anekse.

– Zaključit ćemo ugovor kako bismo vezali Vladu Federacije i investitora koji je izrazio želju da investira u ovaj veoma vrijedan projekat. Nakon rješavanja pitanja državne imovine i završetka studije izvodljivosti, elemente studije ćemo kroz anekse ugraditi u ugovor.

Tri gasne elektrane ključne za isplativost projekta

Lakić je rekao da je izgradnja tri gasne elektrane važan dio ukupnog projekta, jer bez njihove potrošnje investicija ne bi bila dovoljno isplativa.

– Investitor treba da izgradi i tri gasne elektrane. Taj dio ne regulišemo ovim ugovorom, ali je vrlo bitan za investitora, jer bez potrošnje tih gasnih elektrana povrat investicije sigurno neće biti onoliko dobar koliko zadovoljava investitora – naveo je Lakić.

Govoreći o komercijalnoj održivosti projekta, istakao je da on mora biti isplativ i za investitora i za građane.

– Svaki investitor će investirati ukoliko ima povrat na tu investiciju. Neće poklanjati novac niti raditi kao donator. Projekat mora biti komercijalno opravdan, ali ne samo za investitora nego i za naše građane i privredu. Ako imamo tri gasne elektrane, potrošnja gasa je ogromna, a kada zakupljujete tolike količine, onda i cijena ide prema dole.

“Južna interkonekcija nema alternativu”

Govoreći o rokovima za realizaciju Južne interkonekcije i prestanku uvoza ruskog gasa u Evropsku uniju, Lakić je poručio da ne razmatra mogućnost da projekat ne bude realizovan.

– Uopšte nema alternative. Uopšte ne razmišljamo da se projekat neće implementirati. Mi smo dobili taj projekat koji treba da implementiramo i tu nema alternative – istaknuo je ministar.

Podsjetio je da Evropska unija od 1. januara 2028. godine prestaje uvoziti ruski gas, ali da to ne znači zatvaranje postojećeg gasovoda.

– Evropska unija nije zabranila korištenje postojećeg gasovoda, nego ruski gas. To moramo razdvojiti – naveo je Lakić.

Na pitanje ima li prostora za nepovjerenje prema projektu Južne interkonekcije, Lakić je odgovorio da smatra kako za to nema razloga.

– Mislim da sumnji nema prostora. Nepovjerenju također. Treba realno pristupiti ovome i napraviti kompromisno rješenje da se projekat desi, a da cijena bude dobra za privredu i građane. Mislim da ćemo tome težiti i da ćemo na kraju uspjeti.

IZVOR:BIZNISINFO.BA