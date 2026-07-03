U Srebreniku održana projekcija filma „Bratunac – genocidna namjera“

U Domu kulture u Srebreniku sinoć je upriličena projekcija dokumentarnog filma „Bratunac – genocidna namjera“, čiji scenario potpisuje Ramiz Salkić, koji vodi istraživački projekat „Genocidna namjera Bratunac 1992“ i koji je do sada napisao četiri knjige o ovoj temi, dok režiju potpisuje Avdo Huseinović.

​Dokumentarni film „Bratunac – genocidna namjera“ donosi hronologiju dešavanja od 1991. godine i prvih ubistava Bošnjaka u terorističkoj zasjedi u naselju Kravica, koji su bili prve žrtve nastupajučeg rata u Bosni i Hercegovini kao i kasnijih dešavanja na području ove opštine.

Detaljan prikaz progona, zlostavljanja, logora i ubistava, a potom i eshumacije masovnih grobnica i ukopa identifikovanih žrtava, pokazuje cjelovitu sliku genocidne namjere da Bošnjaci nikada više ne žive na području opštine Bratunac.

Film donosi i osvrt na presude osuđenim ratnim zločincima za počinjene zločine, proces obnove i povratka Bošnjaka, borbu za lokacije ukopa ubijenih Bošnjaka Bratunca, kao i obilježavanje Dana sjećanja na zločine počinjene nad Bošnjacima Bratunca.

Cilj filma je memorijalizacija sjećanja, prenošenje istine te borba protiv zaborava i revizionizma koji svakim danom dobija novi zamah.