Susjedi pred velikim ispitom: Hrvatska igra protiv Ronaldovog Portugala

Fudbalska reprezentacije Hrvatske večeras od 1 sat iza ponoći po centralnoevropskom vremenu igra svoj meč šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.

Susjedi nemaju ni malo lak zadadatak jer će za protivnika imati jednog od favorita za osvajanje Mundijala – selekciju Portugala.

Drugo mjesto u grupi Hrvate je odveo na reprezentaciju koju mnogi vide na tronu 19. jula i koju predvodi jedan od najvećih fudbalera svih vremena.

Međutim, evidentno je da Cristiano Ronaldo nije onaj stari. Godine su jednostavno učinile svoje, kao i igranje u saudijskoj ligi.

Popularni CR7 nije blistao u mečevima protiv Konga i Kolumbije, dok je Uzbekistanu spakovao dva gola.

Pored njega, Portugal se može pohvaliti možda i najboljim veznim redom na svijetu. Sredinu terena drže dirigenti Vitinha i Joao Neves, a tu su i Bruno Fernandes kao i Bernardo Silva.

Potentni napad i dobro uštimana odbrana dodatno daju na snazi ovom timu koji će u meču protiv Hrvatske imati ulogu blagog favorita.

Sa druge strane, čini se da Vatreni kako koja utakmica odmiče, dižu svoju formu. Uvodni poraz od Engleske (2:4) i blijeda partija, ali minimalna pobjeda nad Panamom (1:0) nisu navijačima ulijevali optimizam.

Ipak, bronzani sa prošlog Svjestkog prvenstva u meču protiv Gane pokazali su karakter i upisali trijumf 2:1 uz nešto bolju igru.

Pitanje je koliko će ona biti dovoljna protiv ovakvog Portugala sa kojim Kockasti nemaju lijepa sjećanja.

U do sad odigranih deset susreta Portugalci su slavili na sedam mečeva (jedan nakon produžetaka), dok su Hrvati upisali tek jedan trijumf, a tri meča su završila neriješeno.

Susret se igra od 1 sata iza ponoći na stadionu BMO Field u Torontu.