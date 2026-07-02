Uspjeh Zmajeva donio milione: Poznato koliko je BiH zaradila na SP-u

Nogometna reprezentacija BiH za historijski nastup na SP-u zaradila je ukupno 23,5 miliona dolara, koje će FIFA uplatiti NSBiH.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj historijski nastup na Svjetskom prvenstvu u šesnaestini finala porazom od Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, zahvaljujući plasmanu na Mundijal i prolasku grupne faze inkasirat će značajnu finansijsku nagradu..

Milioni već za plasman

FIFA je za reprezentacije koje su izborile nastup na Svjetskom prvenstvu osigurala fond od 871 milion dolara.

Bosna i Hercegovina je već samim plasmanom na završni turnir dobila 12,5 miliona dolara. Od tog iznosa je 2,5 miliona dolara bilo namijenjeno za pripreme reprezentacije.

Nagrada za nokaut fazu

Prolaskom u nokaut fazu Zmajevi su osigurali dodatnih 11 miliona dolara, koliko pripada svim selekcijama koje su eliminisane u šesnaestini finala.

Ukupna zarada reprezentacije Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem Mundijalu tako iznosi 23,5 miliona dolara..