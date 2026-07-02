U Domu kulture u Srebreniku postavljena izložba posvećena ratnim dešavanjima i genocidu u Srebrenici

U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, u holu Doma kulture u Srebreniku postavljena je izložba Muzeja istočne Bosne Tuzla, čiji je autor viši kustos Nermin Ibrić.

Na 17 panoa na slikovit način kroz fotografije i tekstove ova postavka govori o dešavanjima na prostoru Srebrenice između 1992. i 1995. godine, ali i o djeci Srebrenice koja su nakon rata u različitim sredinama i oblastima postigla zapažen uspjeh u svom obrazovanju ili radu.

Ova postavka u Srebreniku inače je prva takva koja se realizuje izvan prostora Muzeja istočne Bosne.

Svi zainteresovani ovu izložbu u Domu kulture u Srebreniku mogu pogledati sve do 8. jula, a ulaz je slobodan