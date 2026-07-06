Zmajevi večeras u Beogradu pred teškim izazovom: Atić propušta meč zbog povrede, Jokić oprezan prema BiH

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati u Beogradu igra posljednji meč prvog dijela kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv favorizovane selekcije Srbije.

Selektor Dario Đerđa ostao je bez važnog aduta, jer Edin Atić zbog istegnuća aduktora neće biti u konkurenciji za nastup, iako je s ekipom doputovao u srbijansku prijestolnicu.

Na raspolaganju stručnom štabu bit će Amar Alibegović, Adin Vrabac, Eman Šertović, Amar Gegić, Stefan Simanić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš, Asim Gutić, Alen Pjanić i Luka Garza.

Iako važe za autsajdere protiv jedne od najjačih evropskih reprezentacija, bh. košarkaši poručuju da u Beograd nisu došli s bijelom zastavom.

Alen Pjanić vjeruje da Zmajevi mogu iznenaditi favorita.

– Neće biti lagana utakmica. Srbija je jedna od najjačih ekipa u Evropi, ali ćemo dati sve od sebe i pokušati ostvariti pobjedu – poručio je Pjanić.

Kapiten Srbije Nikola Jokić istakao je da njegova selekcija maksimalno respektuje Bosnu i Hercegovinu.

– Mislim da su veoma nezgodni kao kolektiv. Svi su fizički izuzetno snažni i agresivni. Ne smijemo dozvoliti da energetski budu bolji od nas i od početka moramo nametnuti naš ritam – rekao je Jokić.

Slično razmišlja i selektor Srbije Dušan Alimpijević, koji očekuje mnogo zahtjevniji meč nego protiv Švicarske.

– Bosna i Hercegovina igra čvrsto, s mnogo kontakta i fokusirana je na igru u reketu. Očekuje nas potpuno drugačija utakmica i moramo biti spremni na njihovu agresivnost – kazao je Alimpijević.

Bosna i Hercegovina u dosadašnjih pet međusobnih susreta, uključujući tri prijateljske utakmice, još nije uspjela savladati Srbiju.