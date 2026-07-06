Podaci Federalnog zavoda: Više od polovine zahvaćene vode u FBiH nestane u vodovodima

U Federaciji BiH tokom 2025. zahvaćeno je 233 miliona m³ vode, a čak 58,8 posto izgubljeno je u sistemima javnog vodovoda.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom 2025. godine ukupno je zahvaćeno i preuzeto 233.056.000 kubnih metara (m³) vode.

Iz javnih vodovodnih sistema isporučeno je 96.367.000 m³ vode, što predstavlja smanjenje od 0,7 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Najveći udio u ukupnoj potrošnji i dalje imaju domaćinstva, koja su tokom 2025. godine potrošila 69.982.000 m³ vode. Time su činila 72,6 posto ukupne količine vode isporučene putem javnog vodovoda.

Istovremeno, u sistemima javnog vodovoda zabilježeni su značajni gubici vode. Oni su prošle godine iznosili 136.689.000 m³, odnosno 58,8 posto ukupno zahvaćene količine vode.

Statistički podaci pokazuju i da je ukupna dužina vodovodne distributivne mreže u Federaciji BiH u 2025. godini iznosila 11.545 kilometara, dok je evidentirano ukupno 525.906 vodovodnih priključaka.

Federalni zavod za statistiku ove podatke prikuplja kroz redovno godišnje statističko istraživanje koje obuhvata komunalna preduzeća, kao i općinske službe zadužene za upravljanje sistemima javnog vodosnabdijevanja u obuhvaćenim naseljima.

Pod javnim vodosnabdijevanjem podrazumijeva se ukupna količina zahvaćene vode iz podzemnih izvora, izvora, vodotoka, akumulacija i jezera, kao i količina vode preuzete iz drugih javnih vodovodnih sistema.