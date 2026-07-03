Više od milion KM za rekonstrukcija dva važna puta u Srebreniku

Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić sa predstavnicima izvođača radova potpisao je dva velika ugovora ukupne vrijednosti 1.120.171,46 KM, čime se otvara novo poglavlje u rješavanju dugogodišnjih infrastrukturnih problema i unapređenju kvaliteta života građana.

Prvi ugovor odnosi se na rekonstrukciju i sanaciju ulica Maršala Tita i 25. novembra u centru Srebrenika, a izvođač radova je JATA GROUP Srebrenik. Vrijednost ovog ugovora ukupno iznosi 695.440 KM. Radi se o jednoj od najvažnijih putnih dionica u samom centru grada, koja već duže vrijeme ima ozbiljne probleme sa plavljenjem, dotrajalom infrastrukturom i neadekvatnom odvodnjom. Svaka jača kiša uzrokuje otežano ili potpuno onemogućeno odvijanje saobraćaja.

Drugi ugovor odnosi se na rekonstrukciju lokalnog puta Kiseljak – Rapatnica – Luka, a izvođač radova je GALAX Brčko. Ulupna vrijednost ugovora iznosi 424.730 KM. Ovim projektom će biti završena kompletna rekonstrukcija putne dionice od mjesne zajednice Luka do mjesne zajednice Kiseljak kroz Rapatnicu, čime se značajno unapređuje sigurnost i kvalitet života građana na ovom području.

Sredstva za realizaciju ovih projekata obezbijeđena su uz podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i iz Budžeta Grada Srebrenika.