Sergej Barbarez u suzama nakon poraza Zmajeva

Sergej Barbarez oglasio se nakon poraza fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine emotivnom porukom u kojoj je zahvalio igračima, stručnom štabu i navijačima na podršci i vjeri koju su pružali reprezentaciji.

Na početku poruke selektor Zmajeva istakao je da emocije koje je pokazao nakon utakmice nisu bile posljedica razočarenja.

“Ove suze poslije utakmice nisu bile suze tuge, već suze radosnice, suze sreće i ponosa”, napisao je Barbarez.

Dodao je kako osjeća veliku zahvalnost što ima priliku raditi posao koji voli i biti dio, kako je naveo, istorijskih trenutaka reprezentacije Bosne i Hercegovine.

“Suze zahvalnosti, da imam priliku da radim nešto što volim, da imam priliku pisati istorijske momente i na kraju krajeva najveću stvar od svega, da imam privilegiju raditi sa ovim predivnim momcima, mojim igračima. Sigurno je da smo danas dali sve od sebe, ali nažalost nismo teren napustili kao pobjednici.”

Barbarez je poručio da je nastup reprezentacije u Americi završen, ali da put koji je započeo prije dvije godine tek dobija svoj nastavak.

“Naša priča u Americi je gotova, ali naše putovanje u koje smo krenuli prije dvije godine se uzdignutog čela itekako nastavlja.”

Posebnu zahvalnost uputio je navijačima koji su bili uz reprezentaciju tokom cijelog puta.

“Hvala vam po milioniti put za svaku emociju, svaki osmijeh, svaku nadu, svaki pređeni kilometar, svaku neprospavanu noć.”

Na kraju je poslao poruku koja ulijeva optimizam pred buduće izazove.

“Vjerujete u nas i budite nam onaj oslonac koji ste bili od početka, jer jedno je sigurno, samo zajedno i ponosno možemo opet pisati nove stranice naše fudbalske istorije”, poručio je Sergej Barbarez.