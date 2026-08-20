Prijevoznici najavljuju blokade: Kamioni bi mogli pred predstavništva EU i na granice

Blokada predstavništava EU u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji jedna je od mjera o kojima razgovaraju prijevoznici sa zapadnog Balkana zbog dugogodišnjeg problema ograničenja boravka profesionalnih vozača u schengenskom prostoru. Prema informacijama koje prenose mediji prijevoznici razmatraju da 31. augusta kamionima dođu ispred predstavništava Evropske unije u zemljama regiona.

Akcija bi bila održana dan uoči sjednice Evropske komisije, na kojoj bi se, prema najavama, trebalo razgovarati o viznoj strategiji i položaju profesionalnih vozača sa zapadnog Balkana. Ukoliko ne dođe do konkretnog pomaka, kao naredni korak najavljuje se i blokada teretnih graničnih prijelaza prema zemljama Schengena 14. septembra.

Prijevoznici već godinama upozoravaju na posljedice pravila 90/180, prema kojem državljani zemalja izvan Evropske unije bez vize u schengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Takvo ograničenje posebno pogađa profesionalne vozače koji zbog prirode posla veliki dio vremena provode na cestama unutar Evropske unije. Kada ispune dozvoljenih 90 dana, može im biti onemogućen novi ulazak u Schengen, zbog čega kompanije ostaju bez raspoloživih vozača i sve teže organizuju međunarodni transport. Prijevoznici tvrde da su evropskim institucijama više puta ukazivali na problem i tražili posebno rješenje za profesionalne vozače, ali da do sada nije pronađen model koji bi ga trajno riješio.

Predsjednik Upravnog odbora Konzorcija „Logistika“ BiH Zijad Šarić potvrdio je da je blokada predstavništava EU jedan od prijedloga koji su razmatrani na regionalnom nivou. Prema njegovim riječima, prijedlog iz Srbije je da se 31. augusta kamioni okupe ispred evropskih predstavništava, dok će konačnu odluku o učešću prijevoznika iz Bosne i Hercegovine donijeti Konzorcij „Logistika“ BiH.

Predsjednik Udruženja prijevoznika za međunarodni transport Srbije Neđo Mandić naveo je da bi se ispred predstavništava EU okupilo desetak do 20 tegljača bez poluprikolica, kako bi prijevoznici skrenuli pažnju na svoj položaj bez stvaranja većih saobraćajnih gužvi. On tvrdi da je situacija za pojedine kompanije postala veoma ozbiljna, navodeći da je samo tokom jednog jutra više od 30 vozača vraćeno s graničnog prijelaza Horgoš. Kao jedan od primjera naveo je slučaj u kojem su dvojica vozača angažovana za prijevoz robe prema Evropskoj uniji isključena iz transporta jer su prekoračila dozvoljenih 90 dana boravka. Kamion je tako ostao bez vozača, a prijevoznik bez mogućnosti da brzo pronađe zamjenu.

Prijevoznici zbog toga poručuju da profesionalni vozači u zemlje Evropske unije ne dolaze radi boravka, već zbog obavljanja posla, te traže da evropske institucije njihov status drugačije regulišu. Konačna odluka o tome hoće li prijevoznici iz Bosne i Hercegovine učestvovati u protestu 31. augusta, kao i eventualnoj blokadi teretnih graničnih prijelaza 14. septembra, trebala bi biti donesena nakon sastanka Konzorcija „Logistika“ BiH.

RTV Slon