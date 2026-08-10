Stiže novi pakleni period u BiH: Temperature se penju do 40°C, na kišu ćemo još čekati

Bosnu i Hercegovinu tokom narednih dana očekuje novi toplotni val koji će donijeti temperature do približno 40 stepeni, nastavak suše i povećanu opasnost od izbijanja i širenja požara, objavili su meteorolozi sa stranice BH Meteo.

Glavnina toplotnog vala zahvatit će zapadni i centralni dio Evrope, ali će veoma visoke temperature pogoditi i naše krajeve. Pred građanima BiH je još mnogo vrelih i sušnih dana, bez naznaka ozbiljnijih i rasprostranjenijih padavina.

Najtoplije početkom i krajem sedmice

Prema prognozi BH Meteo, najviše temperature očekuju se početkom i krajem sedmice.

Manje osvježenje moguće je od 12. do 14. augusta, kada bi zbog sjevernog strujanja i premještanja nešto svježije zračne mase prema istoku Evrope temperature trebale blago pasti.

Ipak, to neće označiti kraj toplotnog vala. Uz nešto niže temperature očekuju se sjeverni vjetar i bura, koji bi mogli dodatno povećati rizik od izbijanja i brzog širenja požara.

Posebno nepovoljna situacija mogla bi biti u Hercegovini, gdje će bura dodatno pogoršati posljedice dugotrajne suše i već tešku hidrološku situaciju.

Na ozbiljniju kišu morat ćemo još dugo čekati

Iz BH Meteo objavili su i kartu očekivanog odstupanja količine padavina od prosjeka tokom narednih desetak dana. Prognoza ukazuje na nastavak sušnog perioda bez konkretnije, rasprostranjene kiše.

„Na onu konkretniju, širokopojasnu kišu koja bi ublažila ili okončala sušu morat ćemo još dugo čekati“, poručili su meteorolozi.

Povremena pojava rijetkih i lokalnih pljuskova, kakvi su zabilježeni prethodnih dana, neće značajnije promijeniti situaciju.

Takvi pljuskovi najizgledniji su u brdsko-planinskim područjima zemlje, ali ne mogu ozbiljnije utjecati na hidrološku situaciju niti nadoknaditi dugotrajan nedostatak padavina.

Važno pojašnjenje meteorologa o temperaturnoj karti

Iz BH Meteo upozorili su građane da temperaturne vrijednosti prikazane na objavljenoj karti ne predstavljaju temperature koje će biti izmjerene pri tlu.

Riječ je o prognoziranim temperaturama na približno 1.500 metara nadmorske visine, odnosno na nivou od 850 hektopaskala.

Zbog toga su vrijednosti prikazane na karti niže od temperatura koje se očekuju na visini od dva metra, na kojoj se standardno mjere temperature zraka.

Ovo pojašnjenje objavljeno je kako građane ne bi zbunile naizgled niske vrijednosti prikazane na karti, dok se istovremeno najavljuju temperature do približno 40 stepeni.

Ljeto u punoj snazi još najmanje desetak dana

Prema trenutnim prognozama, ljeto će u punoj snazi potrajati još najmanje desetak dana. Ukoliko se takav razvoj vremena ostvari, august bi u brojnim dijelovima Evrope mogao završiti kao jedan od najtoplijih, a možda i najtopliji od početka meteoroloških mjerenja.

Šanse za promjenu vremena povećavaju se nakon 17. augusta, ali meteorolozi napominju da je riječ o još uvijek udaljenom terminu za pouzdanu prognozu.