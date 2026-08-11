Novi toplotni udar: Temperature ponovo prelaze 40 stepeni, a onda stiže velika promjena vremena

U Bosni i Hercegovini u narednim danima zadržat će se stabilno, pretežno sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme, dok se od sredine naredne sedmice očekuje promjena vremenskih prilika i pad temperatura.

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 C.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 34 C.

Danas je na snazi i narandžasti meteoalarm na području cijele BiH, zbog visokih temperatura.

Za regije Banjaluka, Prijedor i Mostar na snazi je crveni meteoalarm, zbog temperatura koje će dosezati 41 stepen.

Stiže promjena

Prema prognozi za period od 11. do 24. augusta, u srijedu je moguće povećanje oblačnosti koje bi lokalno moglo donijeti kratkotrajne pljuskove. Od četvrtka se očekuje više oblaka i nešto niže temperature, uz izraženiju svježinu u jutarnjim satima u centralnim područjima zemlje, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod BiH.

Na jugu Hercegovine, kao i lokalno u Posavini, i dalje će biti prisutne tropske noći, dok će UV indeks ostati visok.

Minimalne temperature u Bosni kretat će se između 15 i 21 stepen Celzijusa, dok će na jugu Hercegovine biti između 21 i 26 stepeni. Najviše dnevne temperature u većem dijelu zemlje bit će od 28 do 34 stepena, a na jugu od 34 do čak 40 stepeni.

Promjena vremena očekuje se od utorka naredne sedmice. Prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuju se padavine, a frontalni poremećaj zahvatit će cijelu zemlju. Najviše padavina prognozira se u sjevernim područjima BiH.

U tom periodu jutarnje temperature u Bosni bit će između 13 i 19 stepeni, a u Hercegovini do 21 stepen. Dnevne temperature kretat će se od 23 do 29 stepeni, dok se na jugu očekuju temperature do 33 stepena.

Građanima se preporučuje da tokom perioda ekstremno visokih temperatura poduzmu potrebne mjere opreza, posebno radi zaštite zdravlja ranjivih osoba. Nadležni upozoravaju i na moguće kvarove na infrastrukturi te pozivaju građane da prate njihove preporuke i upute.