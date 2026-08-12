Ljeto pokazuje svoju snagu: Danas u BiH temperature do 40 stepeni, mogući pljuskovi

Bosnu i Hercegovinu danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, uz mogućnost lokalnih pljuskova u poslijepodnevnim satima. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, najviše dnevne temperature dosezat će 40 stepeni na jugu zemlje.

Tokom dana poneki lokalni pljusak moguć je na području Hercegovine, ali i u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim krajevima Bosne.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnje temperature kretat će se uglavnom između 14 i 19 stepeni, dok će na jugu zemlje biti znatno toplije, do 25 stepeni.

Tokom dana temperatura će porasti na između 30 i 35 stepeni, dok se na jugu očekuje i do 40 stepeni.

U Sarajevu će veći dio dana biti sunčan, uz umjereno povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima.

Jutarnja temperatura iznosit će oko 17 stepeni, dok se tokom dana očekuje najviša temperatura od oko 32 stepena.

Građanima se preporučuje oprez zbog visokih temperatura, posebno tokom najtoplijeg dijela dana.