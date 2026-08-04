Vrućine se nastavljaju: Objavljena prognoza za BiH do subote, dolaze pljuskovi i grmljavina

Jutros je u našoj zemlji pretežno vedro. Zbog očekivanih vrelina, a snazi su i dalje narandžasti meteoalarmi, dok su za područja Hercegovine, Krajine i Banje Luke izdana i crvena upozorenja: “Ostanite na oprezu i pratite savjete nadležnih službi. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom i očekujte značajna ometanja u dnevnim rutinama. Putujte samo ako je neophodno. Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama. Djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Očekujte moguće kvarove u infrastrukturi.”

Temperature zraka u 8 sati (°C): Sokolac 14; Ivan Sedlo, Srebrenica 16; Bjelašnica, Bugojno 18; Livno, Sarajevo 19; Sanski Most, Zvornik 20; Banja Luka, Bihać, Doboj, Prijedor 21; Tuzla, Zenica 22; Trebinje 24; Bijeljina 25; Mostar 26; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 946 hPa, za 3 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Pretežno sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature zraka uzrokovat će pojačan osjećaj sparine i predstavljati dodatno opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje, gdje će najviša dnevna temperatura zraka dosezati i do 42 °C.

Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 °C. U Sarajevu sunčano. Dnevna temperatura zraka oko 35 °C.

U srijedu sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 °C.

U četvrtak sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 °C.

U petak sunčano. Tokom dana umjeren porast naoblake u Bosni, što može usloviti lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 °C.

U subotu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 38 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.