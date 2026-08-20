Manifestacija OGUS: Održana promocija knjige “Irma i ja”

U okviru manifestacije “Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik”, u Domu kulture jučer je održana promocija knjige “Irma i ja”, autorice Irme Bejdić.

Bila je ovo jedna nesvakidašnja promocija knjige djevojke koja je istinska heroina i čija životna priča može biti inspiracija za mnoge.

Uz ogromnu volju i disciplinu Irma se nakon teške nesreće koja joj se dogodila u Keniji uspjela vratiti svakodnevnom životu i predstavit će zanimljivu autobiografsku knjigu “Irma i ja”. U knjizi je prikazala moć volje, ogromnu želju za oporavkom i vraćanju starim aktivnostima među kojima posebno izdvaja sviranje klavira.

Njena autobiografska knjiga je objavljena prije dvije godine, a počinje kao tragična priča koja završava pozitivnim ishodom. Kroz autorsko djelo ona predstavlja trenutak koji joj je potpuno promijenio dalji tok života, a to je bila njena nesreća koja se dogodila 2011. godine.

Dok je bila studentica magistarskog studija Ekonomskog fakulteta Sarajevu učestvovala je na Međunarodnom kongresu AIESEC-A u Keniji. Prilikom učešća na kongresu krenuli su autobusom na studijsko putovanje u Mombasu. Nesreća se desila u putu i tom prilikom dobila je teške povrede glave i izgubila desnu ruku. Zahvaljujući brzoj reakciji studenata oko mene koji su se sami snašli i pomogli, on je preživjela. Vozač autobusa je pobjegao s mjesta nesreće, a jedan momak je u ovoj nesreći izgubio život.

Prilikom nesreće ona je potpuno izgubila sjećanje, a kako tvrdi, prvih 72 sata nakon toga su bila najkritičnija. Jedan od ključnih problema bio je to što bolnica u Keniji nije imala kapacitete da sanira ozbiljne povrede koje je imala te je morala biti hitno evakuisana u drugu bolnicu u drugoj zemlji.

Zahvaljujući glumici Angelini Jolie evakuisana je u bolnicu u Minhenu i upravo zbog toga, u znak zahvalnosti, svoju knjigu je posvetila Angelini Jolie jer joj je ona praktično spasila život.

Pokrovitelj manifestacije OGUS je Grad Srebrenik, dok je ogrganizator Centar za kulturu i informisanje.