Vožnja u rikverz na naplatnim kućicama u Hrvatskoj može vas koštati do 920 eura

Vožnja unazad na naplatnim kućicama u Hrvatskoj može vas koštati do 920 eura. Evo šta učiniti ako uđete u pogrešnu traku.

Jeste li se ikada našli u situaciji da vozite autocestom i prilikom dolaska na naplatne kućice promašite traku za izlaz?

Naprimjer, umjesto trake za plaćanje ENC uređajem, završili ste u traci gdje se plaća isključivo gotovinom ili karticama. U tom trenutku, kada se rampa ne želi podići, mnogi vozači naprave nepromišljen potez, ubace u rikverc i pokušaju se prebaciti u željenu traku.

Takav manevar u Hrvatskoj može vas koštati i do 920 eura.

Vožnja unazad ili okretanje na naplatnim kućicama strogo su zabranjeni. Prema članu 140. Zakona o sigurnosti saobraćaja na cestama, minimalna kazna za vožnju unazad ili okretanje na naplatnim kućicama iznosi 390 eura, a u evidenciju se upisuju i tri negativna prekršajna boda (ako je donesena pravosnažna presuda).

Razlog visokih kazni je sigurnost: u okruženju dizajniranom za vožnju isključivo prema naprijed, svaki neočekivani pokret potpuno remeti tok saobraćaja i višestruko povećava rizik od nesreće, prenosi Jutarnji.hr.

Šta učiniti ako zaglavite u pogrešnoj traci?

Kada shvatite da ste ušli u pogrešnu voznu traku na naplatnoj postaji – nemojte paničiti. Bez obzira na kolonu vozača iza vas koji nervozno trube – ostanite mirni. Rješenje vam je nadohvat ruke.

Na svakom uređaju za plaćanje postoji dugme za pomoć kojim pozivate operatera. U komunikaciji s nadležnom osobom pratite upute i dogovorite kako dalje. Operater vam može daljinski podići rampu, izdati karticu ili vas uputiti kako da cestarinu platite na licu mjesta bez potrebe za opasnim manevrima. Šta god uradili, nemojte krenuti u rikverc.

Vožnja unazad na autocesti smatra se teškim prekršajem, čak i ako se automobilom pomjerite samo nekoliko metara unazad.

IZVOR:AKTA.BA