Novi val poskupljenja goriva u BiH: Dizel dostiže 3,36 KM po litru

Prekinut je trend pada cijena naftnih derivata u BiH. Zbog krize na Bliskom istoku i rasta cijena nafte, gorivo na pumpama ponovo poskupljuje.

Vozače širom Bosne i Hercegovine na benzinskim pumpama dočekao je novi val poskupljenja goriva, čime je prekinut višesedmični trend pada cijena naftnih derivata.

Cijena litra dizela na pojedinim prodajnim mjestima već je premašila psihološku granicu od 3,20 KM.

Prema podacima aplikacije Federalnog ministarstva trgovine i uvidom u stanje na terenu, dizel se u Sarajevu trenutno prodaje u rasponu od 3,00 do 3,36 KM po litru, dok se cijene benzina kreću od 2,70 do 3,17 KM.

Sličan trend rasta maloprodajnih cijena bilježi se i u ostatku Federacije BiH, kao i na području Republike Srpske.

Geopolitičke tenzije diktiraju cijene naftnih derivata

Glavni uzrok novog cjenovnog skoka jeste nagla eskalacija sukoba na Bliskom istoku, koja je izazvala potrese na globalnom tržištu energenata.

Novi vojni sukobi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, uz dodatno zaoštravanje relacija između jemenskih Huta i Saudijske Arabije, stvorili su visoku dozu neizvjesnosti u pogledu stabilnosti snabdijevanja sirovom naftom.

Strah od poremećaja u pomorskom transportu brzo je podigao berzanske cijene nafte, što se u kratkom roku prelilo i na maloprodajno tržište u našoj zemlji.

Prijetnja novim inflatornim pritisakom

Naftni analitičari upozoravaju da bi, ukoliko se nastave oružane tenzije na Bliskom istoku i rast cijena sirove nafte na svjetskim berzama, u narednim danima moglo doći do novih korekcija cijena na domaćim benzinskim pumpama.

Ovakav razvoj situacije predstavlja direktan udar ne samo na vozače, već i na cjelokupan privredni sektor.

Poskupljenje goriva po pravilu podiže troškove transporta i logistike, što za posljedicu ima lančano poskupljenje životnih namirnica, osnovnih potrepština te brojnih usluga, stvarajući dodatni pritisak na kućne budžete građana.

AKTA.BA