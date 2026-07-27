U Tuzlanskom kantonu danas sunčano i veoma toplo, uz slab vjetar promjenljivog smjera. Tokom dana temperature će dostizati 30 do 32 stepena u većini gradova poput Tuzle, Srebrenika i Živinica, dok će u brdsko-planinskim područjima poput Kladnja biti za koji stepen niže, do 28 stepeni. U jutarnjim časovima moguća je prolazna magla po kotlinama, dok je u Kladnju poslijepodne povećana vjerovatnoća za kratkotrajni pljusak (oko 65%). Nema aktivnih upozorenja. Večernji sati donose osvježenje sa temperaturama koji se spuštaju na 20-22 stepena.

Narednih sedam dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se stabilno i izuzetno toplo vrijeme, sa sunčanim periodima i bez padavina do petka, 31. Jula. Temperature će postepeno rasti, od 30 stepeni u utorak do čak 37 stepeni u petak i subotu. U Gradačcu i ostalim nizijskim krajevima maksimalne dnevne temperature mogle bi premašiti 37 stepeni. Od ponedjeljka, 3. Augusta, mogući su izolovani poslijepodnevni pljuskovi, posebno u istočnim dijelovima TK. Nema aktivnih upozorenja, ali se savjetuje zaštita od sunca i izbjegavanje boravka na otvorenom između 11 i 16 sati. Noćne temperature od 17 do 20 stepeni.