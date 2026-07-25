Gužve na granicama BiH, duge kolone na izlazu iz zemlje

Gužve na granicama BiH zabilježene su jutros na nekoliko prelaza, dok se na većini puteva saobraća bez vanrednih ograničenja, osim na dionicama na kojima su u toku radovi.

Zbog prvog dana vikenda i sezone godišnjih odmora pojačana je frekvencija vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Duge kolone trenutno su formirane na graničnim prelazima Izačić, Deleuša, Zupci, Gabela Polje i Osoje, na izlazu iz Bosne i Hercegovine.

Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema većih zadržavanja na izlaznim rampama iz BiH, ali je duga kolona vozila formirana u prostoru između dva granična prelaza, prema ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila zasad ne čekaju duže od 30 minuta.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila, Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja, Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Na autocesti A-1, na dionici Lašva, Kakanj, zbog sanacije kolovoza zatvoren je dio autoceste u dužini od šest kilometara. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno na suprotnu stranu autoceste.

Na dionici Sarajevo zapad, Lepenica saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog održavanja brdske trke „Čelić 2026“, danas i sutra, 25. i 26. jula, od 8 do 20 sati bit će zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice, kod škole, do Lovačkog doma „Stara Majevica“.

Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje na snazi obustava.

Usporeno se saobraća na prevoju Romanija, na magistralnoj cesti Podromanija, Sumbulovac, gdje se gradi dodatna traka za spora vozila. Na ovoj dionici moguće su i povremene kraće obustave saobraćaja.

Zbog radova se naizmjenično, jednom trakom, saobraća na dionicama Crna Rijeka, Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić, Bihać kod mosta preko potoka Mrižnica, te Konjic, Jablanica na Ribićkom mostu.

Vozačima koji planiraju duža putovanja preporučuje se da prije polaska provjere stanje na cestama i zadržavanja na graničnim prelazima. Dodatna čekanja moguća su i zbog registracije putnika prema novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, EES.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za teretna vozila.