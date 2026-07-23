Poslodavci u FBiH i dalje će moći isplaćivati do 300 KM neoporezive pomoći radnicima

Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene Uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca u 2026. godini.

Na sjednici Vijeća razmatran je Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o isplati pomoći radnicima, koji je pripremilo Federalno ministarstvo finansija.

Predloženim izmjenama predviđa se nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula 2026. godine, čime bi poslodavcima bilo omogućeno da radnicima nastave isplaćivati pomoć u iznosu do 300 KM mjesečno bez obračuna doprinosa, zaključno s decembrom 2026. godine, odnosno najkasnije do 31. januara 2027. godine.

Prijedlog uredbe jednoglasno su podržali predstavnici sva tri socijalna partnera u Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Federacije BiH.



Iz Ekonomsko-socijalnog vijeća saopćeno je da nastavak primjene ove uredbe predstavlja važnu mjeru podrške radnicima i poslodavcima u okolnostima povećanih troškova života i poslovanja.

Vijeće je istovremeno potvrdilo opredijeljenost socijalnih partnera da pitanja od zajedničkog interesa nastave rješavati kroz socijalni dijalog i postizanje konsenzusa.

Kako je navedeno, ovakav način rada predstavlja nastavak prakse zajedničkog razmatranja svih pitanja od značaja za radnike, poslodavce i Vladu Federacije BiH, s ciljem donošenja rješenja koja su u najboljem interesu privrede i zaposlenih.