Pšenica dobro rodila, ali zarade nema: Otkupna cijena niža nego prošle godine

Ratari upozoravaju da otkupna cijena pšenice od 32 do 35 feninga ne pokriva troškove proizvodnje te krive prekomjeran uvoz i nezaštićeno tržište.

Uprkos odličnom ovogodišnjem prinosu, otkupna cijena pšenice niža je nego prošle godine. Sa prošlogodišnjih 35 feninga po kilogramu pala je na 32 feninga, zbog čega su ratari ogorčeni i upozoravaju da takva cijena ne može pokriti ni najosnovnije troškove proizvodnje. Smatraju da su glavni razlozi nezaštićeno tržište i prekomjeran uvoz koji obara vrijednost domaćeg roda.

Najnepovoljnije prognoze poljoprivrednika, kako kažu, obistinile su se. Iako su od početka žetve zahtijevali da otkupna cijena pšenice ne bude niža od 40 feninga po kilogramu, za ovogodišnji rod sada dobijaju između 32 i 35 feninga.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Semberije i Majevice Savo Bakajlić smatra da je stanje u poljoprivredi neprihvatljivo.

“Mislim da je ovo jedan apsurd i da je danas baviti se poljoprivredom jedna ponižavajuća okolnost. Nećemo više nikome prešutjeti, ne vjerujemo političarima, nikome. Oni sve špekulišu na račun naroda i poljoprivrede. Ovaj sistem je zakazao po pitanju poljoprivrede“, poručio je Bakajlić.

Nezadovoljni su i drugi ratari, koji ističu da aktuelna otkupna cijena ne pokriva ni osnovne troškove proizvodnje, čak ni uz podsticaje.

Poljoprivrednik Boško Radić smatra da bi otkupna cijena trebala biti viša.

“Mislim da je bilo realno bar dodati troškove transporta. Srbija još konkretno nije izašla sa cijenom, priča se da bi cijena za robne rezerve mogla biti 23 ili 24 dinara. Po meni, s obzirom na sva poskupljenja repromaterijala, goriva i svega ostalog tokom godine, ovo je stvarno niska cijena“, rekao je Radić.

U Odjeljenju za poljoprivredu Grada Bijeljina ocjenjuju da su prekomjeran uvoz i nezaštićeno tržište među glavnim razlozima niske otkupne cijene pšenice.

Načelnik Odjeljenja za poljoprivredu Grada Bijeljina Sreten Vučković tvrdi da je presudnu ulogu imao uvoznički lobi.

“Možemo s pravom da kažemo da je uvoznički lobi taj koji je presudio kada je u pitanju pšenica i sve kulture koje proizvodimo na čikaškoj berzi. Cijena pšenice dostigla je svoj maksimum u posljednje tri godine. Tona pšenice iznosi 258 dolara, odnosno oko 500 maraka po toni. Možete samo zamisliti koliko će mlinoprerađivači i otkupljivači zaraditi na poljoprivrednom proizvođaču“, rekao je Vučković.

Kilogram pšenice trenutno se otkupljuje po cijeni od 32 do 35 feninga. Od jednog kilograma dobije se oko 750 grama brašna, što je dovoljno za jedan do dva hljeba čija je tržišna vrijednost višestruko veća.

Ratari poručuju da problem nije ovogodišnji rod, već cijena koju na kraju dobiju za svoj rad.