Alarmantni podaci o mladima i pušenju, raste korištenje e-cigareta i nargile

Povodom Međunarodnog dana bez duhanskog dima, koji se obilježava 31. januara, Sektor javnog zdravstva Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH pozvao je građane, posebno pušače, na prestanak korištenja duhanskih proizvoda te naglasio značaj prevencije i zaštite zdravlja od posljedica izloženosti duhanskom dimu.

Iz Zavoda podsjećaju da podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju ozbiljne razmjere posljedica pušenja na globalnom nivou, dok statistike za Federaciju BiH ukazuju na i dalje visok procenat pušača u svim starosnim grupama.

„Statistike Svjetske zdravstvene organizacije nas redovito upozoravaju na preko osam miliona smrti uzrokovanih pušenjem, od čega 1,3 miliona od posljedica izloženosti pasivnom pušenju ili duhanskom dimu od drugih pušača. Statistike rađene u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju da, nažalost, još uvijek bilježimo visok procenat pušača u svim populacionim skupinama. Među odraslim stanovništvom bilježi se oko polovine stalnih pušača, pri čemu među muškarcima odrasle dobi preko polovine, a oko trećine žena odrasle dobi spada u kategoriju stalnih pušača“, kaže prof. dr. Aida Ramić Čatak.

U Zavodu navode da kontinuirano prate potrošnju duhanskih proizvoda, posebno među mladima i školskom djecom, te upozoravaju na rast korištenja različitih vrsta duhanskih i nikotinskih proizvoda.

„Posljednji rezultati tih istraživanja ukazuju da oko četvrtine školske djece i mladih trenutno konzumira neki od duhanskih proizvoda, pri čemu su još uvijek najpopularnije cigarete, ali sa svakako značajnom konzumacijom i nargile i elektronske cigarete. Ovih dana se susrećemo i sa novim izazovima za nas u javnom zdravstvu, a to je dostupnost na tržištu novih duhanskih proizvoda“, kaže Ramić Čatak.

Naglašava da iz perspektive javnog zdravstva ne postoji duhanski proizvod koji je siguran za korištenje.

„Ne postoji duhanski proizvod koji je više ili manje štetan. Svi su podjednako štetni po zdravlje. I zapravo, jedino što ispravno možemo uraditi za svoje zdravlje da nikad ne počnemo sa pušenjem. A ako smo već uplovili u tu bolest ovisnosti, rukovođeni teškom ovisnošću o nikotinu, moramo pronaći dovoljno ličnih faktora koji bi bili motivirajući da se odlučimo za prestanak pušenja“, kaže prof. dr. Ramić Čatak.

Poseban fokus stavljen je na mlade, koji su često meta marketinških kampanja duhanske industrije.

„Moramo se puno više uključiti u prevenciju pušenja kao vodeće bolesti ovisnosti među mladima, jer naglašena dostupnost ovih proizvoda i nedovoljno razvijena percepcija rizika kod mladih dovode do trajnih posljedica po zdravlje i razvoja ovisničkog ponašanja“, upozorava ona.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH provodi promotivno-preventivni program „Zdravlje svima bez duhanskog dima“, kroz koji su, između ostalog, izrađeni vodiči za škole bez duhanskog dima, edukativni materijali i kampanje usmjerene prema djeci i mladima.

Istovremeno, iz Zavoda naglašavaju važnost primjene Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana i srodnih proizvoda u Federaciji BiH.

„Svaki oblik izloženosti duhanskom dimu je štetan po zdravlje, bez obzira da li se radi o aktivnom pušenju, pasivnom pušenju ili takozvanom pušenju iz treće ruke, jer štetne komponente iz duhanskog dima mogu dugo ostati u zatvorenim prostorima“, kaže prof. dr. Ramić Čatak.

Zavod, kako navode, nastavlja pratiti trendove bolesti povezanih sa pušenjem i provoditi populaciona istraživanja, uključujući pripreme za evropsku zdravstvenu anketu koja će se provoditi i u Bosni i Hercegovini.

„S obzirom da Bosna i Hercegovina ide u procesu EU integracija, to će biti odlična osnova za implementaciju populacionog istraživanja koje će se raditi u 2026. godini, nakon čega ćemo dobiti aktuelne podatke o potrošnji svih vrsta duhanskih proizvoda u populaciji starijoj od 15 godina“, zaključila je prof. dr. Ramić Čatak. RTV SLON