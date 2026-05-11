Suljagić podnio krivičnu prijavu protiv Dodika

Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra (MC) Srebrenica, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijademokrata (SNSD), jer je gostujući u televizijskoj emisiji veličao je Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrđeno je za Detektor.

Suljagić je rekao da je potpisao i poslao krivičnu prijavu prema Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

“Ratko Mladić je presuđen za genocid u Srebrenici. Bosna i Hercegovina dobro zna ko je Ratko Mladić. Tužilaštvo sada ne može reći da nemaju prijavu protiv Dodika, evo ja sam je sačinio i poslao. Sve je sada na njima”, kazao je Suljagić za Detektor.

Dodik je prošle sedmice naveo kako je Mladić “vrhovni komandant Vojske Republike Srpske (VRS), narodni heroj ovoga naroda”, te se pohvalio kako je kao svjedok Odbrane svjedočio u Haagu u procesima protiv Mladića i Radovana Karadžića, prvog predsjednika RS-a osuđenog za genocid u Srebrenici i druge zločine u BiH. Na istu kaznu je za genocid i druge zločine osuđen bivši komandant VRS Mladić.

Na ranije upite Detektora, da li je bilo prijava protiv Dodika, iz Tužilaštva BiH nisu odgovorili.

Bivši Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko nametnuo je izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje i kažnjava veličanje ratnih zločinaca. Dodjela priznanja, nagrada, spomenica, bilo kakvog podsjetnika ili bilo kakve privilegije osobi osuđenoj pravosnažnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin, bit će kažnjena zatvorskom kaznom od najmanje tri godine, propisano je između ostalog izmjenama Zakona.

Godinu dana nakon donošenja izmjena Krivičnog zakona BiH Dodik je sedam puta umanjio ili negirao genocid u Srebrenici. Tada je Milanko Kajganić, glavni državni tužilac, rekao da je teško podići optužnicu jer je potrebno dokazati posljedicu poticanja ili raspirivanja mržnje.

