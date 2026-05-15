Ministar Nerin Dizdar posjetio Srebrenik

Danas je Srebrenik posjetio ministar Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar sa saradnicima.

Ovo ministarstvo je u proteklih nekoliko godina dalo izuzetno značajan doprinos realizaciji projekata od važnosti za povratničku populaciju i raseljena lica na području grada Srebrenika. Zahvaljujući dobroj saradnji sa Gradskom upravom realizovani su brojni infrastrukturni projekti koji direktno unapređuju kvalitet života građana.

-“Zajedno sa ministrom, predsjedavajućim Gradskog vijeća Nisvetom Sejdinovićem i saradnicima, obišli smo nekoliko projekata realizovanih tokom prošle godine sredstvima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, među kojima je i novo dječije igralište pored Osnovne škole u Špionici, koje je već postalo mjesto okupljanja, druženja i bezbrižne igre naših najmlađih.

Tokom posjete razgovarali smo i o nastavku saradnje te realizaciji novih projekata od značaja za povratničke sredine i lokalnu zajednicu.

Nastavak dobre institucionalne saradnje, podrška povratničkim sredinama i zajednički rad na novim projektima ostaju naš prioritet, s ciljem stvaranja boljih uslova za život svih građana. Zahvaljujemo ministru Dizdaru i Federalnom ministarstvu na podršci, razumijevanju i partnerskom odnosu koji gradimo godinama”, naveo je gradonačelnik Adnan Bjelić.