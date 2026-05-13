Elektroprivreda BiH upozorila građane na lažne e-mail račune

EP BiH upozorava građane na lažne e-mail poruke o e-računima koje mogu sadržavati štetne linkove i viruse.

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine upozorila je građane da je u toku zloupotrebu elektronske pošte putem koje se korisnicima e-računa šalju lažne poruke koje imitiraju obavještenja o dostavi računa za električnu energiju.

“Obavještavamo kupce da su uočene lažne e-mail poruke koje imitiraju dostavu e-računa za električnu energiju.

Trenutno je evidentirana zloupotreba putem e-mail adrese g-ahmetova@moynak.kz. Poruke poslane sa navedene adrese mogu sadržavati zaražene ili štetne priloge/linkove i predstavljaju sigurnosni rizik.

Jedina službena e-mail adresa JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo sa koje se vrši dostava e-računa korisnicima ove usluge jeste: e-racun@epbih.ba.

Molimo kupce da:



• ne otvaraju priloge ili linkove iz sumnjivih poruka;

• takve e-mail poruke odmah izbrišu;

• obrate pažnju na punu e-mail adresu pošiljaoca, a ne samo na naziv prikazan u poruci.

U slučaju bilo kakve sumnje u vjerodostojnost primljene poruke, molimo kupce da ne otvaraju priloge i linkove, već da izvrše provjeru i prijavu putem zvaničnih kontakata JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo”, navodi se u saopćenju.