Svjetski dan Crvenog križa, organizacije koja je simbol brige za čovjeka

Širom svijeta danas se obilježava Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, dan posvećen sjećanju na Anrija Dinana (Henry Dunant), osnivača Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Njegova ideja humanosti, rođena iz potrebe da se pomogne ranjenima na ratištima, danas je prerasla u najveću humanitarnu mrežu na svijetu. Ovaj datum ujedno označava i početak Sedmice Crvenog križa, koja traje do 15. maja, a koja je posvećena promociji humanosti, solidarnosti i volontiranja u zajednici.

Pod ovogodišnjim motom „Ujedinjeni u humanosti“, naglasak je stavljen na čovjeka, njegovo dostojanstvo i univerzalno pravo na pomoć. Crveni križ i Crveni polumjesec širom svijeta, pa tako i u Bosni i Hercegovini, svakodnevno potvrđuju da humanost nema granice, vjeru ni naciju – ona pripada svima.

U okviru Sedmice Crvenog križa planiran je niz aktivnosti: akcije dobrovoljnog darivanja krvi, edukacije za mlade i građane, podjela markica, kao i različite promotivne i volonterske aktivnosti koje imaju cilj približiti humanitarne vrijednosti što većem broju ljudi. Centralna manifestacija bit će održana u Kiseljaku, gdje će građani moći da nauče osnove kardiopulmonalne reanimacije.