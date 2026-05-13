BIHAMK: Obustava saobraćaja na M-14, blokiran pravac Bosanska Krupa – Bihać

U većem dijelu Bosne i Hercegovie padavine su prestale, ali i dalje upozoravamo na mokre i ponegdje, još uvijek, klizave ceste.

U jutarnjim satima temperature zraka su niže, a na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove ima magle, koja smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju na odrone kamenja na kolovoz.

Zbog odrona kamenja na kolovoz, kao i zbog oborenih stabala, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M-14 Bosanska Krupa-Bihać.

Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A-1 Zenica jug-Zenica sjever. Za vrijeme radova, saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica jug.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva (u dužini od 3 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača (u oba smjera preko mosta Hercegovina), zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) vozila do 3,5 t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 08:30 do 15:30 sati saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.