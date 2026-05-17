Srebrenik predstavljen u okviru Dana arhitekture u Bihaću

Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić učestvovao je na panel diskusiji „Noći arhitekture Bihać“, održanoj u okviru Sedmice arhitekture, zajedno sa eminentnim arhitektima, urbanistima i stručnjacima iz Bosne i Hercegovine.

Tokom panela predstavljen je projekat budućeg gradskog parka u Srebreniku, koji je prezentovan zajedno sa projektanticom Narcisom Gaković-Bašić kroz temu očuvanja javnog prostora, zelenih površina i kvaliteta života u savremenim gradovima.

Na panelu su učestvovali i istaknuti stručnjaci Amir Vuk Zec iz Sarajeva, Ahmed Ibrahimpašić i Miron Ibrahimpašić iz Bihaća, dok je moderator razgovora bio Igor Kuvač iz Banja Luke.

Govoreći o projektu parka u Srebreniku, istaknuto je da cilj ovog projekta nije samo uređenje jedne površine, nego stvaranje novog odnosa grada prema rijeci, prirodi i javnom prostoru.

Posebno je naglašeno da je cijela ideja nastala kroz zajedništvo institucija, građana i privrednog sektora. Kroz organizovane radne akcije u uređenju prostora učestvovali su građani, školarci, djeca sa roditeljima, privrednici i volonteri, koji su zajedno sadili drveće, uređivali prostor i doprinosili stvaranju osjećaja pripadnosti zajedničkom prostoru.

Kao jedan od posebno emotivnih trenutaka izdvojeno je zajedničko učešće tri generacije jedne porodice u uređenju parka, kao simbol ideje da gradu treba ostaviti trajne i vrijedne sadržaje za buduće generacije.

Predstavljeni su i planovi nastavka razvoja ovog prostora kroz:

izgradnju sportsko-rekreativnih sadržaja,

nastavak izgradnje šetnice uz rijeku Tinju,

postavljanje urbanog mobilijara i rasvjete,

stabilizaciju riječnog toka,

te izgradnju buduće pasarele koja će povezati gradski prostor i park u jedinstvenu urbanu cjelinu.

Istaknuto je da je cilj ovih aktivnosti transformacija Srebrenika iz grada koji je dugo bio prepoznat kao „stanica“, u moderan grad koji planski razvija javne prostore, vraća život rijeci, povezuje prirodu i urbani sadržaj te stvara kvalitetnije uslove za život građana.

Učešće na ovom panelu bilo je značajno i zbog činjenice da su teme razvoja Srebrenika predstavljene i izvan lokalnih okvira, kroz model saradnje institucija, struke, privrede i građana koji može biti primjer i drugim lokalnim zajednicama.

Panel diskusija otvorila je važna pitanja odnosa između razvoja i očuvanja prostora, javnog interesa i investitorskog urbanizma, ali i pokazala koliko je važno da gradovi ne izgube čovjeka između betona, automobila i ubrzanog razvoja.

„Gradovi nisu samo mjesta gradnje. Gradovi su mjesta života“, jedna je od ključnih poruka upućenih sa ovog događaja.