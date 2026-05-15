Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

By admin
POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika nije bilo događaja koji bi zahtijevali intervenciju policije.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 85 pregleda, 2 kućne posjete i 4 terenske intervencije, 2 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla na dalje pretrage.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija na gašenju požara. Imali su tehničku intervenciju – dostava vode cisternom na poligon malih sportova.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a rođeno je osam beba, dvije djevojčice i šest dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas, 15.05.2026. godine (petak) na području Grada Srebrenika u naseljima Ravnuše, Lipik i Okresanica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
– u naselju Lušnica u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

– u dijelu naselja između Badelke i osnovne škole u Špionici Centar u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

VODOVOD – Nema najavljenih prekida u isporuci vode iz gradskog vodovodnog sistema.
Danas u Srebreniku očekujemo pretežno sunčano i toplo vrijeme, sa temperaturama koje će u popodnevnim satima dostići ugodnih 22 stepena Celzijusa. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 9 m/s, ali bez značajnijih smetnji. Mala je vjerovatnoća za pljuskove, i to tek u kasnim poslijepodnevnim satima.
U narednih sedam dana, od subote, 16. Maja, do petka, 22. Maja, očekujemo izuzetno nestabilno vrijeme s obilnim pljuskovima. Subota donosi jak pljusak uz mogućnost akumuliranih padavina između 5 i 20 litara po metru kvadratnom, a upozorenje za regiju Tuzla traje od 16. Maja u 04:00 do 16. Maja u 21:59. Nedjelja će biti osjetno hladnija sa svega 5 stepeni i novim pljuskovima, dok će od ponedjeljka temperature porasti na oko 20 stepeni, ali uz svakodnevnu kišu.
