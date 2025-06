Bh. prevoznici blokiraju granice sa EU na 16 sati: “Ovo je borba za opstanak”

Prvi protest bio je svečani defile u glavnom gradu Bosne i Hercegovine – Sarajevu, sa simboličnim zaokretom na Trgu BiH.

Najorganizovanija zajednica prevoznika i logističkih operatera u zemlji Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine najavila je organizaciju blokade od najmanje 16 sati za 16. juni ove godine.

Na početku saopćenja ističu kako u proteklih 16 mjeseci, a naročito od 15. aprila 2025. svakodnevno, odgovorno i argumentovano vodi dijalog sa institucijama Bosne i Hercegovine:

-Dopisima,

-Sastancima,

-Prijedlozima zakona,

-Usvajanjem preporuka u interesu sektora.

Cilj je bio odbrana domaćeg prevoznika i zaštita prava na rad unutar Evropske unije.

Zahtjevi koji su ostali bez odgovora:

Primjena AETR SPORAZUMA – 2160 sati u EU

Ne tražimo privilegije – tražimo poštovanje međunarodnog sporazuma koji je BiH potpisala!

Tahograf je dokaz, a vrijeme odmora mora se priznati kao boravak!

Prestala su hapšenja, ali zabrane za vozače su i dalje na snazi!

Rješenje nije postignuto!

Informacije o protestu

Datum: 16.06.2025.

Vrijeme: od 00:00 do 16:00 sati

Smjer protesta: ka granicama prema EU

Od Une do Drine, od Save do mora – drugi protest upozorenja!

Sada je vrijeme za jasnu poruku prema van – EU i institucijama BiH nisu do danas osigurale poštovanje AETR SPORAZUMA i omogućile slobodu rada za naše vozače.

Upozorenje: Francuski model od 01.09.2025.

Ako do 01.09.2025. godine ne budu riješeni:

Međunarodni zahtjevi (AETR, sloboda kretanja, pravo na rad),

Unutrašnji zahtjevi (UINO, inspekcije, fiskalna rasterećenja),

od 01.09.2025. godine započinje FRANCUSKI MODEL BLOKADE na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine!

Poruka građanima:

Ovaj protest nije protiv Vas. Ovo je borba za opstanak sektora koji zapošljava 47.000 ljudi i generiše milijarde KM godišnje. Možemo otvoriti 15.000 novih radnih mjesta, ili svjedočiti iseljavanju i gašenju firmi. DOSTA JE BILO IGNORISANJA! TRAŽIMO POŠTOVANJE SPORAZUMA KOJE JE DRŽAVA POTPISALA, navodi se.