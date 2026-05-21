U rijeci Spreči kod Lukavca pronađeno tijelo

U rijeci Spreči u mjestu Puračić kod Lukavca danas je pronađeno tijelo koje je plutalo na površini vode, potvrđeno je iz policije.

Kako je saopćeno, Policijskoj stanici Lukavac događaj je prijavljen oko 8.35 sati, nakon čega su na mjesto odmah upućeni policijski službenici koji su potvrdili navode prijave.

Na mjestu događaja nalaze se istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Lukavac i dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pod čijim nadzorom se obavlja uviđaj i izvlačenje tijela iz rijeke.

Iz policije navode da će sve dalje mjere i radnje biti poduzimane prema uputama dežurnog tužioca koji rukovodi istragom.

