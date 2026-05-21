UKC-u Tuzla doniran dvokanalni EMNG/EP i savremeni EKG uređaj Morata ELI 250

Delegacija Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, predvođena direktorom dr. Ludvigom Leticom, boravila je u radnoj posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, gdje je sa direktorom UKC-a prof. dr. Šekibom Umihanićem razgovarano o nastavku saradnje ove dvije institucije. U delegaciji su bili i dr. Nevzet Mujić te dr. Damir Husić.

Tokom sastanka istaknuta je dugogodišnja uspješna saradnja Instituta i UKC-a Tuzla, posebno u oblasti pružanja podrške pacijentima sa problemima sluha.

Direktor UKC-a Tuzla prof. dr. Šekib Umihanić zahvalio je dr. Ludvigu Letici na dosadašnjoj saradnji i podršci, naglasivši značaj nastavka partnerskih odnosa između dvije ustanove.

U okviru posjete, Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja uručio je UKC-u Tuzla donaciju dva medicinska aparata – dvokanalni EMNG/EP uređaj i savremeni EKG aparat Morata ELI 250.

Istaknuto je da donacija predstavlja nastavak partnerske saradnje, ali i potvrdu da zajednički rad zdravstvenih institucija doprinosi unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite i boljoj brizi za pacijente.