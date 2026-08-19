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Danas sunčano i toplo, biometeorološka prognoza nepovoljna

By admin
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Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab, uglavnom južnog i jugozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se između 12 i 17 stepeni, na jugu do 21, dok će najviša dnevna temperatura biti između 29 i 34 stepena.

Stabilno i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata, ali bi visoke temperature kod osjetljivih osoba mogle izazvati umor, glavobolju i smanjenu koncentraciju.
Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje terapije i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Građanima se savjetuje dovoljan unos tečnosti, lagana odjeća i izbjegavanje dužeg boravka na direktnom suncu.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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