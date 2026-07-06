Brutalno napadnuta porodica u Tuzli: Uhapšena jedna osoba

Navodi o teškom fizičkom napadu na članove porodice Erdeljac iz Tuzle, koji su prethodnih dana objavljeni na društvenim mrežama, izazvali su veliku pažnju i uznemirenost javnosti.

Brojni građani dijele objave i pozivaju nadležne institucije da javnosti saopće zvanične informacije o događaju koji se, prema navodima, dogodio 1. jula u haustoru zgrade u tuzlanskom naselju Slatina.

Prema objavama na društvenim mrežama, Zvonimir, Samira i Deni Erdeljac napadnuti su od strane više osoba, a Zvonimir i Deni zadobili su teške povrede, uključujući navode o korištenju metalnog boksera te hematomu glave i prelomu nosa.

Fotografije napadnute porodice možete pogledati NA OVOM LINKU.

Povodom slučaja oglasila se i vijećnica Gradskog vijeća Tuzla Dragana Gagro Berberović, koja je na društvenim mrežama najoštrije osudila svaki oblik nasilja te zatražila od Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Kantonalnog tužilaštva TK da javnosti što prije prezentuju zvanične informacije o ovom događaju.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saopćeno je da je 1. jula 2026. godine oko 17:50 sati zaprimljena prijava da se u ulici Kraljice Katarine u Tuzli, naselje Slatina, više osoba međusobno tuče te da je jedno lice imalo vatreno oružje. Na mjesto događaja upućene su patrole Policijske stanice Centar, koje su potvrdile navode iz prijave.

Na lokaciji je zatečeno šest osoba iz Tuzle i Brčkog, a utvrđeno je da je S. E. (1969) narušavala javni red i mir te fizički napadala dvije osobe, zbog čega je lišena slobode i protiv nje će biti pokrenut prekršajni postupak. Ostali učesnici događaja zatečeni su sa povredama, a na mjestu događaja pronađen je i pištolj koji je, prema policijskim navodima, u međusobnoj tuči oduzet i predat policiji.

Povrijeđenima je ukazana medicinska pomoć u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla i Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, gdje je kod jednog lica konstatovana teška tjelesna povreda, dok su ostali zadobili lakše povrede ili se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda.

O događaju je obaviješten kantonalni tužilac, po čijim uputama su istražitelji OKP PU Tuzla izvršili uviđaj i nastavljaju rad na rasvjetljavanju svih okolnosti te eventualnom krivičnom djelu teške tjelesne povrede, navodi se u saopštenju MUP-a TK.

U međuvremenu, prema navodima sa mreža, Samiri Erdeljac je pozlilo dok je boravila uz supruga na UKC Tuzla, nakon čega je prebačena na Internu kliniku radi ukazivanja medicinske pomoći.

Na Klinici za ortopediju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla porodica Erdeljac uputila je i apel javnosti, navodeći da Zvonimir Erdeljac nije u mogućnosti da se kreće te da mu je neophodna invalidska kolica.

“Molimo za kolica za Zvonimira, ne može se kretati, a kolica nema”, navedeno je u apelu porodice koji se širi društvenim mrežama.

IZVOR:RADIOSARAJEVO.BA