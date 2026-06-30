Vlada donijela preporuku: Prijedlog poslodavcima da radnici ne rade u četvrtak

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 337. hitnoj sjednici, održanoj 30. juna 2026. godine, usvojila je zaključak kojim se daju nove preporuke poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave povodom utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na Svjetskom prvenstvu.

Zaključkom je prihvaćena Informacija o preporuci poslodavcima na teritoriji Federacije BiH povodom održavanja utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.

Vlada preporučuje poslodavcima u Federaciji BiH da, zbog utakmice koja će biti odigrana 2. jula 2026. godine s početkom u 2:00 sata po lokalnom vremenu, organiziraju rad na način da pomjere početak radnog vremena zaposlenih. Također se preporučuje da radnicima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva, u skladu s propisima iz oblasti rada i radnih odnosa.

Istovremeno, jedinicama lokalne samouprave preporučeno je da 2. jula 2026. godine ugostiteljskim objektima pomjere završetak radnog vremena do 6.00 sati.

Donošenjem ovog zaključka prestaje važiti prethodni zaključak Vlade Federacije BiH, broj 1025/2026 od 29. juna 2026. godine.

Novi zaključak stupa na snagu danom donošenja.

(Vijesti.ba)