BHRT dobio milionsku podršku: Vijeće ministara raspodijelilo sredstva RAK-a

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je donijelo odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), uključujući i dodatnih šest miliona KM za BHRT.

Odlukama su sredstva raspoređena i entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma, kao i RAK-u za jačanje regulatornih kapaciteta.

Ministar Forto izjavio je da današnje odluke potvrđuju da sredstva RAK-a više nisu novac koji stoji na računu, već pokretač razvoja i jačanja institucija Bosne i Hercegovine.

– Prije ovog mandata značajan dio ovih sredstava godinama je ostajao neraspoređen. Danas govorimo o rekordnih 82 miliona KM uloženih u konkretne projekte širom Bosne i Hercegovine. Po prvi put je čak 35 posto ukupno raspoređenih sredstava usmjereno institucijama Bosne i Hercegovine, više nego ikada ranije. To pokazuje da javni novac može biti iskorišten za jačanje države i projekte koji građanima donose stvarnu korist – naveo je ministar Forto.

Podsjetio je da su zahvaljujući odlukama donesenim u ovom mandatu sredstva prvi put u ovakvom obimu usmjerena državnim institucijama, među kojima su IDDEEA, Granična policija BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Bosanskohercegovačka željeznička javna korporacija i Regulatorna agencija za komunikacije BiH.

Govoreći o današnjoj odluci kojom se BHRT-u dodjeljuje dodatnih šest miliona KM, ministar Forto je naglasio da je riječ o najvećoj finansijskoj podršci javnom RTV servisu u njegovoj historiji kroz sredstva RAK-a.

– Prije dvije godine osigurali smo rekordna četiri miliona KM za BHRT. Danas taj rekord podižemo na novi nivo i osiguravamo dodatnih 6 miliona KM, čime ukupna podrška BHRT-u u ovom mandatu dostiže historijskih 10 miliona KM. Stabilan javni servis nije pitanje jedne institucije, nego je interes svih građana Bosne i Hercegovine i zato smo odlučili napraviti iskorak kakav do sada nije napravljen – naglasio je.

Ministar je istakao da je cilj Ministarstva da svaka marka javnog novca bude usmjerena u projekte koji ostavljaju trajnu vrijednost.

– Godinama smo govorili da sredstva RAK-a treba staviti u funkciju razvoja. Danas možemo pokazati konkretne rezultate, rekordna ulaganja u državne institucije, historijsku podršku BHRT-u i projekte koji će dugoročno koristiti građanima Bosne i Hercegovine – zaključio je ministar Forto.