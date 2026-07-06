Evropska komisija reagovala na sporazum RS i Moskve: Entiteti moraju poštovati Ustav BiH

Evropska komisija poručila da entiteti mogu razvijati međunarodnu saradnju, ali uz poštivanje Ustava BiH i nadležnosti državnih institucija.

Entiteti u Bosni i Hercegovini imaju pravo uspostavljati i razvijati međunarodnu saradnju u oblastima koje su u njihovoj nadležnosti, ali su pritom obavezni u potpunosti poštivati Ustav Bosne i Hercegovine i odluke državnih institucija, saopćeno je iz Evropske komisije.

U odgovoru na upit Radija Slobodna Europa o nastavku saradnje između policije Republike Srpske i Moskve, iz Europske komisije podsjetili su da je vođenje vanjske politike isključiva nadležnost države Bosne i Hercegovine.

“Vanjska politika u BiH spada u isključivu nadležnost države, dok entiteti imaju ustavnu obvezu pomagati državnim institucijama u ispunjavanju obveza”, naveli su iz Evropske komisije u odgovoru na upit o nastavku suradnje između policija Republike Srpske (RS) i Moskve za Radio Slobodna Europa.

Povod za reakciju bilo je potpisivanje memoranduma o saradnji između ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Budimira i načelnika Glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za grad Moskvu Olega Baranova, koji se nalazi pod sankcijama Evropske unije.

Riječ je o nastavku saradnje uspostavljene prije više od deset godina, a memorandum predviđa razmjenu informacija, stručne obuke te zajedničku saradnju u borbi protiv terorizma i drugih oblika kriminala.

U međuvremenu je Evropski parlament u junu usvojio rezoluciju o Bosni i Hercegovini u kojoj je osudio saradnju vlasti Republike Srpske s ruskim zvaničnicima koji se nalaze pod međunarodnim sankcijama. U rezoluciji je navedeno da takvi odnosi predstavljaju rizik za sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine.

AKTA:BA